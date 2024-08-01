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Abdüllatif Şener kimdir? Eski Bakan Abdüllatif Şener kaç yaşında ve nereli? Abdüllatif Şener'in siyasi hayatı…

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Eski bakanlardan Abdüllatif Şener kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Abdüllatif Şener hangi yıllar arası bakanlık yaptığı araştırılırken siyasi hayatı gündeme geliyor. Peki, Abdüllatif Şener kimdir? Eski Bakan Abdüllatif Şener kaç yaşında ve nereli?

Abdüllatif Şener kimdir?Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Abdüllatif Şener, 2001 yılında kurulan AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldı. Eski Bakan Abdüllatif Şener kaç yaşında ve nereli? Abdüllatif Şener'in siyasi hayatı…

ABDÜLLATİF ŞENER KİMDİR?

Abdüllatif Şener, 1954 yılında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğdu. Baba adı Bedirhan, anne adı Ahzerat'tır. Sivas İmam Hatip Lisesinden mezun oldu ve 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulunda araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine Gazi Üniversitesinde Maliye Teorisi alanında doktora yaparak devam etti. Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde dekan yardımcısı oldu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Maliye Bakanlığında gelirler kontrolörü olarak çalıştı.

Abdüllatif Şener kimdir? Eski Bakan Abdüllatif Şener kaç yaşında ve nereli? Abdüllatif Şener'in siyasi hayatı…

2001 yılında kurulan AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldı. 2002 Türkiye genel seçimlerinde Sivas milletvekili seçildi. 2002-2007 yılları arasında Abdullah Gül Hükûmeti ve Erdoğan Hükümeti'nde devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. 2007 yılında yapılan seçimlerde aday olmadı ve AK Parti'den istifa etti. 25 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye Partisi'ni kurdu. 2011 Türkiye genel seçimleri öncesinde partisinin genel başkanlığından istifa ederek Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı oldu fakat milletvekili seçilemedi. Kurucusu olduğu Türkiye Partisi, 27 Ağustos 2012 tarihinde kapandı. 2018 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Konya milletvekili seçildi. Fransızca bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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