Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası

Abdullah Zeydan'a hapis cezası
İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Abdullah Zeydan kimdir? Abdullah Zeydan kaç yaşında, nereli?

Abdullah Zeydan kimdir? Abdullah Zeydan kaç yaşında, nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abdullah Zeydan kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Özellikle siyasi kariyeri ve aldığı cezalarla gündemde olan Abdullah Zeydan'ın hayatı merak konusu. Eski HDP Hakkâri Milletvekili olarak tanınan Zeydan, hem siyasi yaşamı hem de yargı süreciyle sık sık gündeme gelmiştir.

1972 doğumlu olan Abdullah Zeydan, Hakkâri Yüksekova'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra mimar olarak çalışan Zeydan, siyasete atılarak HDP'den Hakkâri milletvekili seçilmiştir. Peki, Abdullah Zeydan'ın hayatı ve siyasi kariyerinin detayları nelerdir? İşte Abdullah Zeydan'ın biyografisi…

ABDULLAH ZEYDAN KİMDİR?

Abdullah Zeydan, 13 Mart 1972'de Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Yüksekova'da tamamladıktan sonra, Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmuştur. Eğitim hayatının ardından çeşitli şirketlerde mimar olarak çalışmıştır.

Siyasi kariyerine Halkların Demokratik Partisi'nde (HDP) başlayan Zeydan, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde Hakkâri milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Demokratik Eşitlik ve Mücadele Partisi'nden (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Seçim sonrası yaşanan mazbata krizinin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla mazbatasını alarak göreve başlamıştır.

Zeydan, 4 Kasım 2016'da dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla birlikte gözaltına alınmış ve tutuklanarak Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmiştir. 2018 yılında "terör örgütüne yardım etme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlamalarıyla 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştır. 6 Ocak 2022'de tahliye edilmiştir.

Son olarak, 11 Şubat 2025 tarihinde "örgüte yardıma teşebbüs" suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkûm edilmiştir.

Abdullah Zeydan kimdir? Abdullah Zeydan kaç yaşında, nereli?

İlgili Haberler
Abdullah Zeydan kaç yıl ceza aldı? Van Belediye Başkanı neden hapis cezası aldı, suçu ne?Abdullah Zeydan kaç yıl ceza aldı? Van Belediye Başkanı neden hapis cezası aldı, suçu ne?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Kabinede 4 isme çizik! Davut Gül sürprizi olursa şaşırmayın
img

Sıfır, ikinci el ne varsa alıyorlar! Hepsi Türkiye'den gidiyor
img

5,6 milyar lira hesaplara yatırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin

Vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi

Yalıdaki hizmetçisi Reha Muhtar'a kabusu yaşattı
Sürücüler dikkat! Bunları yapan hapis yatacak

Sürücüler dikkat! Cezalar artıyor, hapis de yatabilirsiniz
Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş

Kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.