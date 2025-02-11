Abdullah Zeydan kimdir? Abdullah Zeydan kaç yaşında, nereli?

1972 doğumlu olan Abdullah Zeydan, Hakkâri Yüksekova'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra mimar olarak çalışan Zeydan, siyasete atılarak HDP'den Hakkâri milletvekili seçilmiştir. Peki, Abdullah Zeydan'ın hayatı ve siyasi kariyerinin detayları nelerdir? İşte Abdullah Zeydan'ın biyografisi…

ABDULLAH ZEYDAN KİMDİR?

Abdullah Zeydan, 13 Mart 1972'de Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Yüksekova'da tamamladıktan sonra, Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmuştur. Eğitim hayatının ardından çeşitli şirketlerde mimar olarak çalışmıştır.

Siyasi kariyerine Halkların Demokratik Partisi'nde (HDP) başlayan Zeydan, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde Hakkâri milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Demokratik Eşitlik ve Mücadele Partisi'nden (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Seçim sonrası yaşanan mazbata krizinin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla mazbatasını alarak göreve başlamıştır.

Zeydan, 4 Kasım 2016'da dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla birlikte gözaltına alınmış ve tutuklanarak Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmiştir. 2018 yılında "terör örgütüne yardım etme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlamalarıyla 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştır. 6 Ocak 2022'de tahliye edilmiştir.

Son olarak, 11 Şubat 2025 tarihinde "örgüte yardıma teşebbüs" suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkûm edilmiştir.

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