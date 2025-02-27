Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

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DEM Partili heyet, İmralı'ya gerçekleştirdiği üçüncü ziyaretin ardından PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazdığı bildiriyi okumadan önce İmralı görüşmesinden fotoğrafı ilk kez kamuoyu ile paylaştı. Fotoğrafta Öcalan ile DEM Parti'nin İmralı heyeti yer aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Pkk'nın silah bırakmasını tasfiye edilmesi çağrısıyla başlayan süreçte DEM Partili heyet, üçüncü kez İmralı Adası'na giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Heyette Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Öcalan'ın avukatları Faik Özgür Erol ile Tunceli Milletvekili Cengiz Çiçek yer aldı. Ziyaretin ardından Öcalan'ın çağrısını okuyacak heyet, Taksim Elit World Taksim Otel'de alkışlar eşliğinde salona girdi. Sırrı Süreyya Önder, metnin 3 sayfa olduğu açıklandı.

ÖCALAN'DAN YILLAR SONRA İLK FOTOĞRAF

Açıklama öncesinde İmralı'da çekilen bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta PKK lideri Abdullah Öcalan ile DEM Parti'nin İmralı heyetinin yanı sıra İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı.

Abdullah Öcalan son hali! Teröristbaşı APO'nun son fotoğrafı nasıl?

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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