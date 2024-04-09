Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, Meclis kürsüsünde ne dedi? Ömer Öcalan olayı ne, neden tepki çekti?

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, tepkilerin odağında. Meclis konuşması ile tepki çeken Öcalan'ın ne dediği merak ediliyor. Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, Meclis kürsüsünde ne dedi? Ömer Öcalan olayı ne, neden tepki çekti? İşte detaylar...

ÖMER ÖCALAN MECLİS'TE NE DEDİ?

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 3 yıl önce TBMM'de yapılan bütçe görüşmelerinde yaptığı skandal konuşmanın görüntülerini sosyal medya hesabından yeniden paylaştı. Milletvekili sıralarından Öcalan'ın soyadına yönelik eleştirilere yanıt veren Öcalan, soyadıyla gurur duyduğunu söyledi.

"Soyadımla gurur duyuyorum. Bunu çok iyi bilin, bu soyadıyla yaşamaya devam edeceğim." diyen Öcalan paylaşımına, "Soyadımızla gurur duyuyoruz. Halkımız da kendi soyadı gibi görüyor." notunu düştü. Öcalan'ın paylaşımına tepki yağdı.