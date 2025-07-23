Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu kimdir? Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu kaç yaşında, nereli?

Osmanlı Hanedanı mensuplarından biri olan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, tarih ve siyaset meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. Tarihî mirasıyla dikkat çeken Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Sultan II. Abdülhamid'in soyundan geliyor. Peki, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ABDÜLHAMİD KAYIHAN OSMANOĞLU KİMDİR?

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, 1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in beşinci kuşaktan torunu olan Osmanoğlu, Osmanlı Hanedanı soyunun günümüzdeki temsilcileri arasında yer almaktadır.

Kendisi, "Osmanoğlu Ailesi" adıyla bilinen hanedan soyunun mensubu olarak, zaman zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun mirası ve bugünkü Türkiye ile olan bağlarına dair görüşlerini dile getiriyor.

HAKKINDA SORUŞTURMA

Halk TV'nin haberine göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerin sonucunda sahte diploma edinmeye çalıştığı tespit edilen Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Kendini "şehzade" zanneden Osmanoğlu'nun sahte diploma edinme girişimleri sırasında İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı S.D. adına çıkartılan sahte elektronik imzanın kullanıldığı bilgisi soruşturma dosyasına dahil edildi.