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ABD YILBAŞI araç kazasında kaç kişi öldü, kaza terör saldırısı mı?

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ABD'nin güneyindeki New Orleans eyaletindeki Bourbon Caddesi'nde bir araç kalabalığın arasına daldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre aracından inip silahıyla ateş eden sürücünün korkunç saldırısında 10 kişi öldü, 30 kişi ise yaralandı. ABD araç kazasında kaç kişi öldü, kaza terör saldırısı mı?

ABD'nin New Orleans eyaletinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Saldırının ardından aracından inen sürücü silahıyla insanların üzerine ateş etti. Korkunç olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin ölürken 30 kişi de yaralandı. ABD araç kazasında kaç kişi öldü, kaza terör saldırısı mı?

ABD ARAÇ KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAZA TERÖR SALDIRISI MI?

ABD'nin New Orleans eyaletinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Saldırının ardından aracından inen sürücü silahıyla insanların üzerine ateş etti. Korkunç olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin ölürken 30 kişi de yaralandı.

New Orleans Polisi sözcüsü yaptığı açıklamada "İlk raporlar bir arabanın bir grup insana çarpmış olabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

HALKA "BÖLGEDEN UZAKLAŞIN" UYARISI

Yetkililer New Orleans halkına bölgeden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşların özellikle Canal ve Bourbon caddelerinden uzaklaşmaları istenirken emniyet birimleri konuyla ilgili paylaşımlarda da bulundu.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Bölgeden servis edilen görüntüler ise yaşanan olayın vahametini gözler önüne serdi. Videolarda sokakların cansız bedenlerle dolu olduğu görülürken arka planda ise silah sesleri duyuluyor.

ABD YILBAŞI araç kazasında kaç kişi öldü, kaza terör saldırısı mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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