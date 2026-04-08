ABD Savunma Bakanı Hegseth'in gaz çıkardığı iddia edilen video sosyal medyayı salladı
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in 6 Nisan’daki basın brifingine ait olduğu öne sürülen görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak tartışma yarattı. Bakan'ın İran’a ilişkin kritik açıklamaların yapıldığı toplantıda gaz çıkardığı iddia edildi. Hegseth'in sesin duyulmasından sonra çevresine baktığı anlar ise medyada hızla viral oldu.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Beyaz Saray’da yaptığı basın açıklaması, içerikten çok sosyal medyada ortaya atılan bir iddia nedeniyle gündem oldu.
İRAN MESAJI GÖLGEDE KALDI
Hegseth’in, İran’a yönelik sert mesajlar verdiği basın toplantısına ait bir video kesiti kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Ancak kullanıcıların dikkatini çeken unsur, açıklamaların içeriğinden ziyade görüntülerde duyulduğu öne sürülen bir ses oldu.
“GAZ ÇIKARDI” İDDİASI VİRAL OLDU
Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, Hegseth’in konuşması sırasında “duyulabilir bir ses” çıktığı ve bunun gaz sesi olduğu iddia edildi. Söz konusu görüntüler milyonlarca kez izlenirken, kullanıcılar arasında farklı yorumlar yapıldı.
OLAYIN ZAMANI VE DETAYLARI
İddialara konu olan görüntünün, 6 Nisan’da gerçekleştirilen bir basın brifingi sırasında kaydedildiği öne sürülüyor. Hegseth’in bu brifingde İran’daki bir ABD pilotunu kurtarma operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtiliyor. Viral olan kesitin ise konuşmanın hemen öncesine ait olduğu iddia ediliyor.
GERÇEKLİĞİ TARTIŞMALI
Görüntülerin gerçek olup olmadığı ise halen netlik kazanmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları videonun gerçek olduğunu savunurken, bazıları ise sesin yapay zeka ile üretilmiş olabileceğini öne sürüyor.
RESMİ AÇIKLAMA YOK
Konuya ilişkin ABD Savunma Bakanlığı ya da Hegseth cephesinden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Görüntülerdeki sesin kaynağına dair iddialar doğrulanmış değil.