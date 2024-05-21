ABD'li rapçi Rylo Huncho kimdir?

ABD'li rapçi Rylo Huncho, 17 yaşında olan Amerikalı ünlü bir rapçiydi. Sosyal medyada canlı yayın yaparken elindeki silahla kendini başından vurarak hayatını kaybetti. Gerçek adı Raleigh Freeman III olan genç, Virginia'nın Suffolk şehrinde annesiyle yaşıyordu ve rap müziğiyle ilgileniyordu. Bu trajik olay, müzik camiası ve onu tanıyan herkes için büyük bir kayıp oldu.

RYLO HUNCHO KİMDİR?

ABD'de 17 yaşındaki genç rapçi Rylo Huncho, Instagram canlı yayınında silahla video çekerken kazara kendini öldürdü. Polis, rapçi Rylo Huncho'nun öldüğünü doğruladı. Virginia eyaleti Suffolk kentinde yaşayan Huncho'nun korkunç ölümü sosyal medyada gündem oldu. Genç şarkıcı, canlı yayında elinde silahla video çekmeye çalışırken hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Huncho'nun kendisini yanlışlıkla vurduğuna inandıklarını söyledi. Ailesi, 17 yaşındaki bu umut vaat eden rapçinin TikTok videosu çekerken hayatını kaybetmesinin ardından bir "GoFundMe" kampanyası başlattı.