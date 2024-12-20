ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada ABD'de hangi adda bir üniversite vardır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

ABD'DE HANGİ ADDA BİR ÜNİVERSİTE VARDIR?

A: Rihanna

B: Beyoncé

C: Madonna

D: The Beatles

Cevap: Açıklanıyor...