Ramazan Bayramı, Hicri takvime göre Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Ancak tarih, her yıl değişir çünkü Hicri takvim güneş yılına göre değil, ay takvimine göre hesaplanır. Peki, 9 GÜN TATİL NE ZAMAN 2024: 9 gün tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 gün tatil ayın kaçında?

9 GÜN TATİL NE ZAMAN 2024?

Ramazan Bayramı tatili uzatılmasıyla ilgili açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu çalışanlarına 10 Nisan 2024 tarihinden itibaren bir buçuk günlük idari izin verildiğini belirttiği anlaşılıyor. Böylece, 10 Nisan 2024 tarihinden başlayarak Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü de bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarına 9 günlük bir tatil süresi sağlandığı ifade ediliyor. Bu kararın özel sektörde de benimsendiği ve genel olarak benzer bir yaklaşımın olduğu belirtiliyor. Buna göre 9 Nisan Salı günü yani Arefe günü yarım gün resmi tatildir.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Normalde bayramın bir gün öncesinde, yani 9 Nisan Salı günü, genellikle yarım gün olarak uygulanır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurlar için bayram öncesindeki 1.5 günlük sürenin idari izin olarak değerlendirileceğini duyurdu.

Bu kararla birlikte, kamu kurumu çalışanları 8-9 Nisan tarihlerinde idari izinli olacaklar. İdari izin öncesi 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günlerine denk geldiğinden, hafta sonu tatili bayram tatiline eklenmiş olacak.