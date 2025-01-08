8 Ocak Çarşamba 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi

8 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Ocak 2025 Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 8 Ocak 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Siber Güvenlik Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 177)

YÖNETMELİK

–– Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 452)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 579)

–– Onaylanmış Kuruluşlar ve Teknik Servisler Tebliği (SGM: 2024/12)

–– Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7.g)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 06/01/2025 Tarihli ve 2025/ÖİB-K-01 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Başkanlar Kurulu Kararı (E: 2024/3, K: 2024/3)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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