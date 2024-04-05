8 NİSAN HASTANELER AÇIK MI: Bayramda hastaneler açık mı, kapalı mı olacak?

Bayram tatili, kamu çalışanları için toplamda 9 gün sürecek. Bayram tarihleri dışında kalan yaklaşık bir buçuk günlük süre, idari izin kapsamında değerlendirilecek. Peki, 8 NİSAN HASTANELER AÇIK MI: Bayramda hastaneler açık mı, kapalı mı olacak?

8 NİSAN HASTANELER AÇIK MI?

8 - 9 Nisan resmi tatil değildir. Özel sektör çalışanları için bayram tatili arefe günü öğlen başlayacak. Bayram boyunca hastane, kargo firmaları ve bankalar kapalı olacak. Buna göre hastanelerin acil bölümlerini kullanabilir veya MHRS üzerinden bayram sonrası için bir randevu oluşturabilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Normalde bayramın bir gün öncesinde, yani 9 Nisan Salı günü, genellikle yarım gün olarak uygulanır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurlar için bayram öncesindeki 1.5 günlük sürenin idari izin olarak değerlendirileceğini duyurdu.

Bu kararla birlikte, kamu kurumu çalışanları 8-9 Nisan tarihlerinde idari izinli olacaklar. İdari izin öncesi 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günlerine denk geldiğinden, hafta sonu tatili bayram tatiline eklenmiş olacak.