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8 MART CUMARTESİ HAVA DURUMU İSTANBUL: İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

8 MART CUMARTESİ HAVA DURUMU İSTANBUL: İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri
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Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da ani hava değişimlerine yol açıyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 8 Mart 2025 Cumartesi günü İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte, İstanbul için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 8 Mart 2025 Cumartesi günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Peki, 8 Mart Cumartesi günü İstanbul'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

CUMARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'DAHAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, 8 Mart 2025 Cumartesi günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve yer yer güneşli olacaktır. Gün içinde en yüksek sıcaklık 15°C, gece saatlerinde ise sıcaklıkların 5°C'ye kadar düşmesi beklenmektedir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havanın daha belirgin hissedileceği ifade edilmektedir.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

8 MART CUMARTESİ HAVA DURUMU İSTANBUL: İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul için günlük ve haftalık hava durumu tahminleriİstanbul hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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