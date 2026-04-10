61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, haklarında arama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan suçlulara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyonun daha başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 45 kişi olmak üzere toplam 61 firari suçlu yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

Söz konusu şahısların büyük bölümünün Gürcistan'dan (50 kişi) getirildiği, diğerlerinin ise Almanya, Yunanistan, Polonya, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan'dan iade edildiği belirtildi.

7 ÜLKEDEN 61 SUÇLU GETİRİLDİ

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Kırmızı Bültenle Aradığımız 16, Ulusal Seviyede Aradığımız 45 suçlu olmak üzere Toplam 61 suçlu; Gürcistan(50), Almanya(4), Yunanistan(3), Polonya, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan'dan ülkemize geri getirildi.

Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Arananlar (16) F.A., T.A., T.Ç., H.M., Ç.İ., O.M., H.Ç., G.Ç., A.Y., Ş.K., H.A., R.C., D.N.N.Ç., V.S., A.D. ve S.Ç ile, Ulusal Seviyede Arananlar (45) B.G., O.O.D., T.U., S.Y., A.L., M.K., F.A., Ş.A., E.İ., M.B., Y.D., İ.Y., E.A., U.U., H.A., V.K., C.B., O.K., E.D., F.G., A.R.U., A.B., R.G., Ö.M., M.K., İ.K., A.Y., K.K., K.A., H.İ., M.T., S.A., H.K., M.A.Ç., H.İ., Z.Y., U.Ö., A.Ç., Y.Ç., A.A., B.K., H.Y., M.A., A.K. ve İ.A. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz.

Daire Başkanlıklarımızı, Başkanlıklarımızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz.

Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz. "