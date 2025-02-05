6 Şubat depremi anma mesajları! 6 Şubat depremi ile ilgili kısa, taziye mesajları ve sözleri

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük deprem, Türkiye'yi derinden sarstı. Binlerce can kaybının yaşandığı bu felaketin yıl dönümünde, 6 Şubat depremi anma mesajları ile hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor, geride kalanlara sabır diliyoruz. 6 Şubat depremi ile ilgili taziye mesajları, sevdiklerini kaybedenler için anlamlı bir destek olabilir. İşte duygularınızı ifade edebileceğiniz kısa ve anlamlı sözler…

6 ŞUBAT DEPREMİ ANMA MESAJLARI

"6 Şubat depreminin yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına sabır diliyoruz."

"Bu büyük felakette kaybettiklerimizi unutmayacağız. Depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara güç ve sabır diliyorum."

"6 Şubat'ta yaşadığımız acıyı hala yüreğimizde hissediyoruz. Vefat edenlere rahmet, kalanlara dayanma gücü diliyoruz."

"Depremde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor, bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."

"Acımız hala taze, kayıplarımız asla unutulmayacak. 6 Şubat depreminde vefat edenleri rahmetle anıyorum."

"Depremde kaybettiklerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Tüm sevdiklerini yitirenlere başsağlığı diliyoruz."

"Zor zamanlarda bir arada olmanın önemini bir kez daha gördük. 6 Şubat depreminin yıl dönümünde, tüm kayıplarımızı saygıyla anıyoruz."

"Yüreklerimizde derin izler bırakan bu felakette hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yakınlarına sabır diliyorum."

"Deprem gerçeğini unutmadan, dayanışmayı büyüterek geleceğe daha güvenli adımlarla ilerlemeliyiz. Hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum."

"Bir yıl geçti ama acılar hâlâ taze. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum."