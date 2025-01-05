6 Ocak okullar tatil mi? (Valilik açıklaması)

Bazı illerde olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı. Bu nedenle, 6 Ocak'ta okullar tatil mi? sorusu öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin de merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kar yağışı ve buzlanma gibi zorlu hava koşulları, eğitim-öğretim sürecinde aksamalara neden olabiliyor. Valiliklerin resmi açıklamaları bu konuda en güvenilir bilgi kaynağıdır. İşte, 6 Ocak tatil durumu hakkında detaylar...

6 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

Hangi illerde okulların tatil edildiği valiliklerin resmi sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden duyuruluyor. Kararların genellikle bir gün öncesinden açıklanması, veliler ve öğrenciler için plan yapma kolaylığı sağlıyor.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Zirve kısımlarında sisin de etkisiyle görüş mesafesi düştü.