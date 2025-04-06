6 NİSAN TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda hangi diziler ve programlar var?

6 Nisan TV yayın akışı içerisinde, her yaşa ve ilgi alanına uygun içerikler yer alıyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TV8 ve TRT 1 gibi ana kanalların 6 Nisan TV yayın akışı detaylı olarak açıklandı. İzleyiciler sabah kuşağından geceye kadar hangi diziler ve programların yayınlanacağını "6 Nisan TV yayın akışı" listesi sayesinde öğrenebiliyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte detaylar...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bahar

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yedi Bela Hüsnü

21:30 Deha

00:15 Yedi Bela Hüsnü

01:45 Kızılcık Şerbeti

04:00 Bahar

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kızıl Goncalar

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

22:45 Kızıl Goncalar

01:45 Şahane Hayatım

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Bir Gece Masalı

14:45 Sustalı Ceylan

17:40 Sümela'nın Şifresi Temel

19:00 atv Ana Haber

20:00 Sustalı Ceylan

23:00 Kardelenler

02:00 Kuruluş Osman

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Yalı Çapkını

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor

16:15 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Deli Dumrul

02:00 Deli Dumrul

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:40 Beni Böyle Sev

08:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Lingo Türkiye

14:30 Bir Zamanlar İstanbul

17:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:55 3'te 3

01:10 Bir Zamanlar İstanbul

03:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Piyasa

16:15 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Tarzan Efsanesi

22:00 Saklambaç

23:40 Saklambaç

01:40 Yargı

03:40 5N1K

04:30 Kuzey Güney