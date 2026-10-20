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6. Gastronomi Yarışması'nda Rize Yeşil Yıldızı ödülü Çamlıhemşin'in oldu

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6. Gastronomi Yarışması'nda Rize Yeşil Yıldızı ödülü Çamlıhemşin'in oldu
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6. Ulusal Rize Gastronomi, Yemek ve İlçe Standı Yarışması sonuçlandı ve Rize Yeşil Yıldızı ödülünü Çamlıhemşin kazandı. Geçen yılın sahibi İyidere, ödülü Çamlıhemşin'e devretti; ödül ilçenin yöresel zenginliklerinin tanıtımı açısından önem taşıyor.

Rize’nin yöresel lezzetlerini ve kültürel zenginliklerini tanıtan 6. Ulusal Rize Gastronomi, Yemek ve İlçe Standı Yarışması sonuçlandı. Tüm kategorilerde yapılan değerlendirmelerin ardından Rize Yeşil Yıldızı ödülünü Çamlıhemşin kazandı.

Rize Yeşil Yıldızı’nın yeni sahibi Çamlıhemşin

Geçen yıl ödülü kazanan İyidere, bu yıl Rize Yeşil Yıldızı’nı Çamlıhemşin’e devretti. Böylece doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla tanınan Çamlıhemşin, gastronomi alanındaki başarısıyla da adından söz ettirdi.

Çamlıhemşin’in yöresel değerleri ön planda

Ayder Yaylası ve çevresindeki doğal güzellikleriyle turizmde öne çıkan Çamlıhemşin, geleneksel mutfağı ve kültürel değerleriyle de dikkat çekiyor. Kazanılan ödül, ilçenin yöresel zenginliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılması açısından önem taşıyor.

Yarışma, Rize’nin ilçelerine kendi gastronomi kültürlerini ve yerel değerlerini tanıtma imkânı sundu.

Haber: Yavuz Günay

Kaynak: Haber Platformu
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