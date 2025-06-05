5 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8

5 Haziran TV yayın akışı, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtı, dizi ve program takipçileri için büyük önem taşıyor. 5 Haziran TV yayın akışı sayesinde, günün en popüler yapımlarını kaçırmadan izleyebilirsiniz. Peki, 5 Haziran TV yayın akışı nasıl? Bugün televizyonda hangi diziler ve programlar var? İşte 5 Haziran TV yayın akışı ve detayları…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 Hangimiz Sevmedik

09:38 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

10:28 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

13:13 Seksenler

14:23 Teşkilat

17:38 Lingo Türkiye

18:58 Ana Haber (Canlı)

19:53 İddiaların Aksine

19:58 Yabancı Sinema "Zor Ölüm 3"

22:38 Yabancı Sinema "Sakın Dışarı Çıkma"

00:48 Yabancı Sinema "Zor Ölüm 3"

02:58 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Aynasız Haluk

22:20 Emeklilik Planı

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:30 Emeklilik Planı

03:30 Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Ortadirek Şaban

22:00 Ortadirek Şaban

23:45 Çember: Sırlar Apartmanı

02:00 Çember: Sırlar Apartmanı

03:30 Yargı

05:00 Poyraz Karayel

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiğin Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Cehennem Melekleri 2

02:00 Cehennem Melekleri 2

04:30 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

22:30 Ketenpere

00:30 Ketenpere

02:30 Kaderimin Oyunu

05:00 Aramızda Kalsın

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama / Canlı

12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

22:00 UEFA Uluslar Ligi Yarı Final "İspanya - Fransa" / Canlı

00:15 İşte Benim Stilim

03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

05:30 Tuzak