5 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8
5 Haziran tarihinde televizyonda hangi programlar, filmler ve diziler var? 5 Haziran TV yayın akışı ve televizyonda bugün neler var sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte, 5 Haziran Perşembe Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve Now TV yayın akışı!
5 Haziran TV yayın akışı, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtı, dizi ve program takipçileri için büyük önem taşıyor. 5 Haziran TV yayın akışı sayesinde, günün en popüler yapımlarını kaçırmadan izleyebilirsiniz. Peki, 5 Haziran TV yayın akışı nasıl? Bugün televizyonda hangi diziler ve programlar var? İşte 5 Haziran TV yayın akışı ve detayları…
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 Hangimiz Sevmedik
09:38 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
10:28 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
13:13 Seksenler
14:23 Teşkilat
17:38 Lingo Türkiye
18:58 Ana Haber (Canlı)
19:53 İddiaların Aksine
19:58 Yabancı Sinema "Zor Ölüm 3"
22:38 Yabancı Sinema "Sakın Dışarı Çıkma"
00:48 Yabancı Sinema "Zor Ölüm 3"
02:58 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Aynasız Haluk
22:20 Emeklilik Planı
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:30 Emeklilik Planı
03:30 Aldatmak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Ortadirek Şaban
22:00 Ortadirek Şaban
23:45 Çember: Sırlar Apartmanı
02:00 Çember: Sırlar Apartmanı
03:30 Yargı
05:00 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiğin Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Cehennem Melekleri 2
02:00 Cehennem Melekleri 2
04:30 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
22:30 Ketenpere
00:30 Ketenpere
02:30 Kaderimin Oyunu
05:00 Aramızda Kalsın
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
22:00 UEFA Uluslar Ligi Yarı Final "İspanya - Fransa" / Canlı
00:15 İşte Benim Stilim
03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:30 Tuzak