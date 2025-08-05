5 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var?
Bugün televizyon karşısında vakit geçirmek isteyenler için "5 Ağustos TV yayın akışı" merak konusu olmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren pek çok kişi "Bugün televizyonda ne var?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle prime time kuşağında hangi diziler veya filmlerin ekrana geleceği, izleyicilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor.
"5 Ağustos TV yayın akışı" detayları, izleyicilerin tercihlerini belirlemesinde büyük rol oynuyor. Hangi kanalda hangi dizi var? Günün en çok izlenen yarışmaları, filmleri ya da haber programları saat kaçta başlayacak? Bu sorulara net yanıt bulmak isteyenler için detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, Bugün televizyonda neler var? 5 Ağustos TV yayın akışı saat kaçta başlıyor? 5 Ağustos Salı bugün hangi diziler var?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 – Yaprak Dökümü
12:00 – Kanal D Haber Gün Arası (Canlı)
13:00 – Uzak Şehir
16:00 – Aşk-ı Memnu (Tekrar)
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Umudumuz Şaban
21:45 - Umudumuz Şaban
23:45 - Yerli Dizi / Sinema
01:30 - Zalim İstanbul
03:45 - Kuzey Güney
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:58 – İstiklal Marşı
06:00 – Ege'nin Hamsisi
08:35 – Kod Adı Kırlangıç
10:00 - Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 - Seksenler
14:15 - Teşkilat
17:45 - Kim Gitsin?
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Yabancı Sinema "Sessiz Saat"
22:05 - Gönül Dağı
01:25 - Leyla ile Mecnun
04:10 - Seksenler
05:00 - Kim Gitsin?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Siyah Kalp
09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 – Bahar
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güldür Güldür Show
23:45 - Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası
01:45 - Kızılcık Şerbeti
04:00 - Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Menajerimi Ara (Tekrar)
09:00 – Ada Masalı (Tekrar)
11:00 – Aramızda Kalsın
13:30 – Kiralık Aşk (Tekrar)
16:15 – Erkenci Kuş (Tekrar)
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Bayi Toplantısı
22:30 - Bayi Toplantısı
00:45 - Aramızda Kalsın
02:30 - Kiralık Aşk
04:30 – Erkenci Kuş (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
10:00 – Kader Oyunları
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Sen Anlat Karadeniz
17:00 - Sağ Salim 2: Sil Baştan
19:00 – atv Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güven Bana (Yarışma Programı)
23:20 – Aile Saadeti
02:20 - Bir Gece Masalı
05:10 - Bir Küçük Gün Işığı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:30 - Gazete Magazin
13:00 - Yaparsın Bilirim
16:00 – MasterChef Türkiye
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – Yaparsın Bilirim
03:30 - Gazete Magazin Yaz
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat
10:00 – Yasak Elma
12:45 – Sen Çal Kapımı
15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 – Karagül
19:00 – NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 – Yetenek Sizsiniz (Yeni Bölüm)
00:15 – İlk Buluşma
02:15 - İnadına Aşk
04:00 – Son Yaz
06:00 – Karagül (Tekrar)