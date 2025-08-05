5 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var?

"5 Ağustos TV yayın akışı" detayları, izleyicilerin tercihlerini belirlemesinde büyük rol oynuyor. Hangi kanalda hangi dizi var? Günün en çok izlenen yarışmaları, filmleri ya da haber programları saat kaçta başlayacak? Bu sorulara net yanıt bulmak isteyenler için detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, Bugün televizyonda neler var? 5 Ağustos TV yayın akışı saat kaçta başlıyor? 5 Ağustos Salı bugün hangi diziler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 – Yaprak Dökümü

12:00 – Kanal D Haber Gün Arası (Canlı)

13:00 – Uzak Şehir

16:00 – Aşk-ı Memnu (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Umudumuz Şaban

21:45 - Umudumuz Şaban

23:45 - Yerli Dizi / Sinema

01:30 - Zalim İstanbul

03:45 - Kuzey Güney

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:58 – İstiklal Marşı

06:00 – Ege'nin Hamsisi

08:35 – Kod Adı Kırlangıç

10:00 - Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 - Seksenler

14:15 - Teşkilat

17:45 - Kim Gitsin?

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Yabancı Sinema "Sessiz Saat"

22:05 - Gönül Dağı

01:25 - Leyla ile Mecnun

04:10 - Seksenler

05:00 - Kim Gitsin?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 – Siyah Kalp

09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 – Bahar

15:00 – Kızılcık Şerbeti

18:25 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Güldür Güldür Show

23:45 - Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası

01:45 - Kızılcık Şerbeti

04:00 - Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Menajerimi Ara (Tekrar)

09:00 – Ada Masalı (Tekrar)

11:00 – Aramızda Kalsın

13:30 – Kiralık Aşk (Tekrar)

16:15 – Erkenci Kuş (Tekrar)

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Bayi Toplantısı

22:30 - Bayi Toplantısı

00:45 - Aramızda Kalsın

02:30 - Kiralık Aşk

04:30 – Erkenci Kuş (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)

10:00 – Kader Oyunları

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Sen Anlat Karadeniz

17:00 - Sağ Salim 2: Sil Baştan

19:00 – atv Ana Haber (Canlı)

20:00 – Güven Bana (Yarışma Programı)

23:20 – Aile Saadeti

02:20 - Bir Gece Masalı

05:10 - Bir Küçük Gün Işığı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 - Oynat Bakalım

09:30 - Gazete Magazin

13:00 - Yaparsın Bilirim

16:00 – MasterChef Türkiye

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – Yaparsın Bilirim

03:30 - Gazete Magazin Yaz

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 – Çalar Saat

10:00 – Yasak Elma

12:45 – Sen Çal Kapımı

15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 – Karagül

19:00 – NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Yetenek Sizsiniz (Yeni Bölüm)

00:15 – İlk Buluşma

02:15 - İnadına Aşk

04:00 – Son Yaz

06:00 – Karagül (Tekrar)