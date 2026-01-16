Haberler

10 dakikada binlerce lirasını çarptıran kadın, dolandırıcıları tebrik etti
47 yaşındaki kadın, araç sigortası yaptırmak isterken kredi kartından onay vermesinin istendiğini, ardından 10 dakikada 24 bin 800 lira çekildiğini söyleyerek "Siz dolandırılmayın diye kendimi ifşa ediyorum" sözleriyle herkesi uyardı.

  • 47 yaşındaki bir kadın, sigorta yaptırmak isterken dolandırıldığını sosyal medyada anlattı.
  • Kadının kredi kartından yaklaşık 10 dakika içinde 24 bin 800 lira çekildi.
  • Kadın, bankanın kendisine 'bir şey yapamayacağını' söylediğini paylaştı.

47 yaşındaki bir kadın, sigorta yaptırmak isterken dolandırıldığını söyleyerek yaşadıklarını sosyal medyada anlattı. "Siz dolandırılmayın diye kendimi ifşa ediyorum. Dolandırıcıları tebrik ediyorum fikir çok güzeldi. Dolandırılmamak mümkün değil..." diyen kadın, kısa sürede hesabından yüklü miktarda para çekildiğini belirtti.

SİGORTA YAPTIRMAK İSTERKEN TUZAĞA DÜŞTÜ

Kadın, aracına sigorta yaptırmak istediğini ve çok bilinen bir sigorta şirketi adına talepte bulunduğunu ifade etti. Kendisine bir kampanya olduğu söylendiğini, kampanya kapsamında işlem yapılacağı belirtildiğini aktardı.

HAVALE İSTEMEDİLER

Yaşadıklarını anlatan kadın, havale talep edilmediğini, kredi kartından tek çekim yapılmadığını söyledi. Bunun yerine kredi kartı üzerinden bazı işlemlere onay vermesinin istendiğini belirten kadın, bu onayların ardından kartından para çekildiğini dile getirdi.

10 DAKİKADA 24 BİN 800 LİRA GİTTİ

Kadın, yaklaşık 10 dakika içinde toplam 24 bin 800 lira parasının çekildiğini öne sürdü. Bankayla görüştüğünü belirten kadın, bankanın kendisine "bir şey yapamayacağını" söylediğini de paylaştı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMr Camel:

bankalarda sistemde yapmak varken mobil uygulamadan rahatlıkla yapıyorsunuz hu işleri dolandırıcılara nasıl bulaşıyıreunuz ki her şeyin ucuzuna kaçanlar dolandırılır

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

