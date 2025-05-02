4597 nitelik kodu nedir? KPSS nitelik kodları! KPSS 4597 kodu hangi bölümler için geçerli?
4597 nitelik kodu nedir? KPSS nitelik kodları arasında yer alan 4597 kodu, hangi mezuniyetleri kapsıyor? Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tercih döneminde adayların en çok merak ettiği konulardan biri de 4597 nitelik kodudur.
Kpss tercihlerini yapacak olan adaylar için "4597 nitelik kodu nedir?" sorusu oldukça önemli. Çünkü bu kod, Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının açtığı kadrolara başvuru yaparken aranan eğitim şartını belirtir. 4597 nitelik kodu, özellikle sağlıkla ilgili idari bölümlerden mezun olan adaylar için geçerlidir. Peki, KPSS 4597 nitelik kodu ne anlama gelir, kimler başvuru yapabilir ve hangi bölümleri kapsar? İşte detaylı açıklaması ve en güncel bilgiler…
4597 NİTELİK KODU NEDİR?
4597 nitelik kodu, KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) tercih kılavuzlarında yer alan ve belirli lisans programlarından mezun adayların başvuru yapabileceği kadroları ifade eden bir koddur.
4597 HANGİ MEZUNİYETLERİ KAPSAR?
4597 nitelik kodu, aşağıdaki lisans programlarından mezun olan adayların başvuru yapabileceği kadroları belirtir.
- Sağlık Yönetimi
- Sağlık İdaresi
- Sağlık Kurumları Yönetimi
- Sağlık Kurumları Yöneticiliği
- Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği