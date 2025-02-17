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-45 derecelik bulutlar İstanbul'a ne zaman gelecek?

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Türkiye yarından itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Yurt genelinde sıcaklıklar 8-12 derece düşecek. Peki, -45 derecelik bulutlar İstanbul'a ne zaman gelecek?

Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada hava sıcaklıklarının ciddi şekilde düşeceğini ve İstanbul'a kar yağışının geleceğini açıkladı. -45 derecelik bulutlar İstanbul'a ne zaman gelecek?

METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji uyarısı:
Marmara'nın Kuzey ve Doğusu ile Batı Karadeniz'in Batısında Yerel Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların, Marmara'nın kuzey ve doğusu (İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne'nin güneyi, Kırklareli'nin güney ve doğusu) ile Batı Karadeniz'in batısında (Düzce, Zonguldak, Bartın) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Zamanla Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bolu ve Karabük'ün Yükseklerinde Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Bolu ve Karabük illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı (5-15 cm) beklendiğinden başta Bolu Dağı Geçidi olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Denizlerimizde (Batı Karadeniz (Zonguldak Kastamonu arası) Fırtına Bekleniyor!

Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın (17.02.2025 Pazartesi) öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Orta Karadeniz'in İç Kesimleri ile Kastamonu'da Kuvvetli Kar Yağışları Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Sinop'un iç ve yüksekleri ile Kastamonu'da, gece saatlerinden itibaren Samsun'un iç ve yüksekleri, Çorum, Amasya'nın yüksek kesimleri ile Salı günü sabah saatlerinden itibaren Ordu'nun yüksekleri ve yüksek kesimlerinden başlayarak zamanla Tokat'ta kuvvetli (5-20 cm), Sinop'un yükseklerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

-45 DERECELİK BULUTLAR İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Modellere yansıyan sistemler Türkiye'ye kar yağışının yüzde 80 olduğunu gösteriyor. Modeller değişime açık olsa da kar yağma ihtimalinin çok yüksek olduğu öngörülüyor.

Meteorolojik kaynaklardan Havanın Nabzı sitesinin güncel tahminine göre; "Sistem ihtimali %75-80'lere dayandı. 5500mt sıcaklıkları kutup bölgesine yakın çıktı. Tam -43 derecelik AB merkezinin yurdun tepesine oturduğunu görmek mümkün. Gelirse bir efsane olacak!" yorumunda bulundu.

-45 derecelik bulutlar İstanbul'a ne zaman gelecek?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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