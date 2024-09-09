Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bu sorunun cevabı merak ediliyor. 43. bölümde vuruldu, 45. bölümde öldü" diyen bir 'Kurtlar Vadisi' hayranının bahsettiği karakter hangisidir? Sorusunun içeriği ve yarışmacının verdiği yanıt, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

43. BÖLÜMDE VURULDU, 45. BÖLÜMDE ÖLDÜ', DİYEN BİR KURTLAR VADİSİ HAYRANININ BAHSETTİĞİ KARAKTER HANGİSİDİR?

A) Polat Alemdar

B) Süleyman Çakır

C) Memati Baş

D) Abuzer Kömürcü

Doğru Cevap: B şıkkıdır. 43. Bölümde vurulup, 45. Bölümde ölen karakter Süleyman Çakır'dır.