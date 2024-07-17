4 yıllık bölümler neler 2024? 4 yıllık üniversite taban puanları ne? 4 yıllık YKS taban puanları…
4 yıllık üniversitelerde hangi bölümler var? 4 yıllık bölümler neler? 4 yıllık üniversite taban puanları ne? YKS sonuçlarının açıklanması ile öğrencilerin merakla araştırdığı konulardan biri 4 yıllık üniversiteler ve taban puanları... Peki üniversitelerde 4 yıllık hangi bölümler var, kaç puanla alıyor?
4 yıllık bölümler neler? 4 yıllık üniversite taban puanları ne? 4 yıllık üniversitelerde hangi bölümler var? YKS sonuçları açıklandığından beri üniversite taban puanları, 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler fazlaca araştırılıyor. İşte herkesin merak ettiği 4 yıllık üniversiteler, bölümler ve taban puanları detaylarıyla haberimizde…
4 YILLIK BÖLÜMLER NELER?
2024 yılı YKS tercih kılavuzu 16-23 Temmuz 2024 tarihleri arasında açıklandı. Öğrencilerin en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan biri 4 yıllık üniversiteler, bölümler ve taban puanları… İşte 2024, 4 yıllık üniversite, bölümler ve taban puanları listesi: