4. Sınıfta Takdir, Teşekkür var mı? 4. Sınıfta belge alınıyor mu, hangi belgeler var?

4. Sınıfta Takdir, Teşekkür var mı? Sorusu, 4. Sınıfta belge almanın mümkün, olup olmadığını araştırmakta olan öğrenciler ve veliler tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. 4, 5, 6, 7, 8. sınıf Takdir, Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır? Araştırılıyor. Peki, 4. Sınıfta Takdir, Teşekkür var mı? 4. Sınıfta belge alınıyor mu, hangi belgeler var?

4. SINIFTA TAKDİR, TEŞEKKÜR VAR MI?

4. Sınıfta Takdir, Teşekkür belgesi gereken şartlar sağlandığı takdirde alınabilmektedir. Öğrencilerin belge alabilmesi için karne not ortalamalarının en az 70 olması gerekmektedir. Öğrenciler not ortalamalarını e-Okul sisteminden görebilmektedir. e-Okul'da bulunan yıl sonu ortalaması 70,00-84,99 arası olan öğrenciler Teşekkür Belgesi almaya hak kazanırlar. Ortalaması 84,99-100 olanlar Takdir Belgesi almaya hak kazanırlar.