4 MART 2024 Ramazan'a kaç gün kaldı? SAYAÇ!

2024 yılında Ramazan ayına kaç gün kaldığı merak konusu oldu. Müslümanlar tarafından dört gözle beklenen ve bir ay süren oruç ibadeti, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte başlayacak. 4 MART RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI? Müslümanlar ilk sahura hangi gece kalkacak? Detaylar haberimizde...

RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI?

10 Mart gecesi Ramazan başlamış olacak. 10 Mart 2024 Pazar gecesi Müslüman halkı ilk sahurunu yapacak ve 11 Mart 2024 Pazartesi tarihinde ilk iftarını yapacaktır. Buna göre Müslümanların bu sene ilk oruçlu geçirecekleri günlerine 7 gün kaldı.

RAMAZANIN SON GÜNÜ NE ZAMAN?

2024 yılında Ramazan ayı 30 gün süreceği için, oruç tutan kişilerin son iftarlarını açacakları tarih 9 Nisan 2024 Salı olacaktır. Bu tarih, Ramazan ayının son günü ve aynı zamanda arefe günü olarak kabul edilir. Dolayısıyla, 9 Nisan 2024 Salı günü iftar saatiyle birlikte Ramazan ayı sona erecek ve ertesi gün, yani 10 Nisan 2024 Çarşamba günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacaktır. Ramazan ayının bitişiyle birlikte Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı kutlamak üzere sevdikleriyle bir araya geleceklerdir.