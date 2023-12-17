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4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Okullar 4 gün oldu mu?

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Okullar haftada 4 gün olacak ve 3 gün resmi tatil olacak iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. 4 gün okul 3 gün tatil ne zaman başlıyor? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı Okullar 4 gün oldu mu? Detaylar haberimizde...

Okullar haftada 4 gün mü olacak? Okullar haftada 4 gün olacak ve 3 gün resmi tatil olacak iddiası sosyal medyada gündem olmuştu.4 gün okul 3 gün tatil ne zaman başlıyor? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Okullar 4 gün oldu mu? Detaylar haberimizde

4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Okulların haftada 4 gün olacağı beklentisi Avrupa ülkelerinde 4 günlük çalışma sisteminin denendiğini duyan birçok vatandaşın bu sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağını merak etmesi üzerine oluştu. Türkiye'de birçok çalışanı sevindirecek sisteme dair herhangi bir gelişme yok. Öğrencileri sevindirecek ve öğretmenleri biraz da olsa dinlendirecek olan haftada 4 gün okul sistemi ile ilgili de aynı şekilde henüz alınmış bir karar yok. Okullarda haftanın 5 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) eğitim ve öğretim devam etmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri ise resmi tatildir.

4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL ONAYLANDI MI?

İngiltere'de haftada dört gün okul uygulamasını destekleyenler, enerji fiyatlarındaki artışın okullara getirdiği maddi yükü azaltabileceğini ve tasarruf sağlanabileceğini işaret ederken; haftada dört gün okul uygulamasını desteklemeyenler ise 4 gün eğitimin öğrenciler için verimli olmayacağını ifade ediyorlar.Öğrencileri sevindirecek ve öğretmenleri biraz da olsa dinlendirecek olan haftada 4 gün okul sistemi ile ilgili de aynı şekilde henüz alınmış bir karar yok.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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