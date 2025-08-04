4 Ağustos TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?
Televizyon izleyicileri her gün olduğu gibi bugün de "4 Ağustos TV yayın akışı" detaylarını araştırıyor. Hangi kanalda hangi program saat kaçta başlayacak sorusu merak konusu olurken, akşam kuşağında yayınlanacak diziler ve filmler ilgiyle bekleniyor.
4 Ağustos TV yayın akışı içerisinde ulusal kanalların sabah haberlerinden yarışma programlarına, dizi tekrarlarından ana haber bültenlerine kadar birçok içerik yer alıyor. 4 Ağustos TV yayın akışı, özellikle prime time kuşağında hangi dizilerin yayınlanacağını öğrenmek isteyenler için büyük önem taşıyor. Peki, Bugün televizyonda neler var? 4 Ağustos TV yayın akışında hangi diziler var? İşte detaylar...
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aile Saadeti
03:00 Bir Gece Masalı
05:30 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Çakallarla Dans 5
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aile Saadeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Washington'da Deprem
01:45 Washington'da Deprem
03:30 Zalim İstanbul
05:00 Kuzey Güney
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber Bülteni
20:00 Turnike
23:15 Yaşamak Güzel Şey
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Transfer Dosyası
01:00 İlk Buluşma
03:15 İnadına Aşk
04:45 Son Yaz
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik 4
22:30 Bu Bir Başlangıç
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Türkler Çıldırmış Olmalı
00:15 Dedemin Fişi
02:00 Türkler Çıldırmış Olmalı
03:30 Kızılcık Şerbeti
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Korkusuz Korkak
21:45 Yoksul
23:45 Korkusuz Korkak
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:00 Tut Sözünü
00:30 Tut Sözünü
02:15 Aramızda Kalsın
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Greenland Son Sığınak
22:30 Greenland Son Sığınak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:00 3'te 3
00:15 Hobit 2: Smaug'un Çorak Toprakları
02:45 Yeşil Deniz
03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:30 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Kendi Düşen Ağlamaz
12:55 Seksenler
14:30 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hugo
22:25 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye