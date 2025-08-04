4 Ağustos TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?

4 Ağustos TV yayın akışı içerisinde ulusal kanalların sabah haberlerinden yarışma programlarına, dizi tekrarlarından ana haber bültenlerine kadar birçok içerik yer alıyor. 4 Ağustos TV yayın akışı, özellikle prime time kuşağında hangi dizilerin yayınlanacağını öğrenmek isteyenler için büyük önem taşıyor. Peki, Bugün televizyonda neler var? 4 Ağustos TV yayın akışında hangi diziler var? İşte detaylar...

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aile Saadeti

03:00 Bir Gece Masalı

05:30 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Çakallarla Dans 5

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aile Saadeti

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Washington'da Deprem

01:45 Washington'da Deprem

03:30 Zalim İstanbul

05:00 Kuzey Güney

07:00 Kavak Yelleri

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber Bülteni

20:00 Turnike

23:15 Yaşamak Güzel Şey

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Transfer Dosyası

01:00 İlk Buluşma

03:15 İnadına Aşk

04:45 Son Yaz

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik 4

22:30 Bu Bir Başlangıç

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Türkler Çıldırmış Olmalı

00:15 Dedemin Fişi

02:00 Türkler Çıldırmış Olmalı

03:30 Kızılcık Şerbeti

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Korkusuz Korkak

21:45 Yoksul

23:45 Korkusuz Korkak

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Tut Sözünü

00:30 Tut Sözünü

02:15 Aramızda Kalsın

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Greenland Son Sığınak

22:30 Greenland Son Sığınak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 3'te 3

00:15 Hobit 2: Smaug'un Çorak Toprakları

02:45 Yeşil Deniz

03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

06:00 Ege'nin Hamsisi

08:30 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Kendi Düşen Ağlamaz

12:55 Seksenler

14:30 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hugo

22:25 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:00 Gençlik Rüzgarı

05:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye