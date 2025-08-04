4 Ağustos TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?

4 Ağustos TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?
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Televizyon izleyicileri her gün olduğu gibi bugün de "4 Ağustos TV yayın akışı" detaylarını araştırıyor. Hangi kanalda hangi program saat kaçta başlayacak sorusu merak konusu olurken, akşam kuşağında yayınlanacak diziler ve filmler ilgiyle bekleniyor.

4 Ağustos TV yayın akışı içerisinde ulusal kanalların sabah haberlerinden yarışma programlarına, dizi tekrarlarından ana haber bültenlerine kadar birçok içerik yer alıyor. 4 Ağustos TV yayın akışı, özellikle prime time kuşağında hangi dizilerin yayınlanacağını öğrenmek isteyenler için büyük önem taşıyor. Peki, Bugün televizyonda neler var? 4 Ağustos TV yayın akışında hangi diziler var? İşte detaylar...

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aile Saadeti

03:00 Bir Gece Masalı

05:30 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Çakallarla Dans 5

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aile Saadeti

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Washington'da Deprem

01:45 Washington'da Deprem

03:30 Zalim İstanbul

05:00 Kuzey Güney

07:00 Kavak Yelleri

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber Bülteni

20:00 Turnike

23:15 Yaşamak Güzel Şey

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Transfer Dosyası

01:00 İlk Buluşma

03:15 İnadına Aşk

04:45 Son Yaz

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik 4

22:30 Bu Bir Başlangıç

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Türkler Çıldırmış Olmalı

00:15 Dedemin Fişi

02:00 Türkler Çıldırmış Olmalı

03:30 Kızılcık Şerbeti

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Korkusuz Korkak

21:45 Yoksul

23:45 Korkusuz Korkak

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Tut Sözünü

00:30 Tut Sözünü

02:15 Aramızda Kalsın

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Greenland Son Sığınak

22:30 Greenland Son Sığınak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 3'te 3

00:15 Hobit 2: Smaug'un Çorak Toprakları

02:45 Yeşil Deniz

03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

06:00 Ege'nin Hamsisi

08:30 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Kendi Düşen Ağlamaz

12:55 Seksenler

14:30 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hugo

22:25 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:00 Gençlik Rüzgarı

05:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

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