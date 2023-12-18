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4.1'lik sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanlar şiddetine değil ama yerine dikkat çekiyor

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Dün gece Çınarcık açıklarında meydana gelen 4.1'lik deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Deprem olası Marmara depremi için korku yaratırken konuyla ilgili konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Depremin büyüklüğü değil yeri sıkıntı. Sarsıntı, büyük depremi beklediğimiz Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda meydana geldi" dedi.

Marmara Denizi, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir'den de hissedildi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin şiddetinden çok yerine dikkat çekti.

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında saat 23.53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir'de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise Marmara Denizi, Yalova açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4 olarak rapor etti. Deprem, olası Marmara depremine ilişkin de korku yarattı.

OLUMSUZ İHBAR YAPILMADI

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve Yalova Belediyesi'nden olumsuz bir durum olmadığına dair açıklama yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül de yaptığı açıklamada "Geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112'ye gelen bir ihbar mevcut değildir Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." dedi.

"ŞİDDETİ DEĞİL AMA YERİ SIKINTI"

Deprem olası Marmara depremini akıllara getirirken konuyla ilgili CNN'e konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremin şiddetinden çok bölgesine dikkat çekti. Ersoy, şunları söyledi: "Dün geceki deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı paralelinde oldu. Bu deprem büyüklüğü itibarıyla değil de yeri itibari ile bizim dikkatimizi çekecek bir yer. Büyük deprem, İzmit Körfezi çıkışı ile 1912 depreminin bittiği yer arasında yani bu bölgede bekliyordu. Potansiyel büyük depremi burada bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Gemlik'te olan 5.1'lik depremde bunu dememiştik mesela. Bolu'dan itibaren bu kol ikiye ayrılıyor. Biri Gemlik Körfezi'nden Çanakkale'ye gidiyor.

"BÜYÜK DEPREM TETİKLEMEZ AMA FAY HATTININ CANLI OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Böyle bir depremin büyük depremi tetikleme gibi bir durumu olmaz. Bu deprem o fay hattının canlı olduğunu gösterir. Dinamik bir yer orası, onu gösteriyor. Ne büyük depremin enerjisini alır ne büyük depremi tetikler. Öncü de dememiz imkansız. Ama 'Bu faylar ölü, deprem üretmez' diyenlere de açık bir cevaptır dün geceki deprem."

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Haberler.com - Doğal Afetler

Şükrü Ersoy Deprem Doğal Afetler Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

İbrahim Demirel:

Sel oluyor memleketi su basıyor. Deprem oluyor memleket yerle bir oluyor. Ne devlet nede belediyeler sorumluluk da almıyor. Şehirleşme desen berbat yahu 80 milyonluk bir ülkenin 20 milyonu bir şehirde yaşıyorsa, zaten oradan büyük problem var demektir. İ

Yanıtla01
Seko Seko:

Fay hattının üzerine en kalabalık şehiri kurmak ve onu inatlat büyütmek cahil işi

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İbrahim Demirel:

Bunun çözümü yüksek binalar yapmamak ve sağlam yapmaktır. Almanya örnek alınabilir bu konuda. Adamların evleri hem sağlam hemde en fazla 3-4 katlı. Bizim gibi 8 kat dikip altına da dükkan yapmıyorlar. Bizim ülkenin temeli her anlamda bozuk ne yaparsan yap kurtarmıyor. Herkes bir gün deprem olacağını biliyor lakin önlem alınmıyor.

Yanıtla01
Semih Cinar:

Dönüşüm dersin, evimin değeri bu değil, rant var derler. Sağlam yap dersin, malzemenin şurasından burasından kaçırır. Depreme dayanıklığı önemsenmeden ucuz diye ev almak kar sayılır. Deprem olur, her yer yerlebir olur, sigortasını yapmayanın, evinin üzerine kaçak kat çıkanın, evini sağlam yapmayanın tüm giderleri zaten ekonomik olarak zor durumda olan milletin üzerine yıkılır. Bu mu devletçilik? Bu mu adalet?

Yanıtla06
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