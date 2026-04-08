Levent'teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dün İstanbul Levent’teki polis noktasına 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda DEAŞ terör örgütüne karşı 34 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Gürlek, operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 198 şüphelinin de gözaltına alındığını duyurdu.

198 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyuran Bakan Gürlek, operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 198 şüphelinin de gözaltına alındığını bildirdi.

"OPERASYONLAR TİTİZLİKLE DEVAM EDECEKTİR"

Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi. “Dün İstanbul Levent’teki polis noktasına 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda DEAŞ terör örgütüne karşı 34 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinesinde Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elâzığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova, Yozgat illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 198 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda teröre karşı mücadelemiz, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla sürdürülecek; DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar titizlikle devam edecektir. Bu vesileyle, teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan kahraman polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; kendilerine acil şifalar temenni ediyorum.”

Yorumlar (1)

BARBAROS:

İnşallah doğru ve alakalı adamları toplamışlardır bu defa.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

