3391 Kilometre filmi full izle! (2024-HD) 3391 Kilometre full HD tek parça izle! 3391 Kilometre nereden, nasıl izlenir, hangi platformda?

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3391 KİLOMETRE FİLMİ İZLE

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3391 KİLOMETRE FİLMİ KONUSU

3391 Kilometre filminde, kilometrelerce uzaklıkta olmalarına rağmen, iki genç arasındaki güçlü sevgi bağını konu edinen etkileyici bir hikaye anlatılmaktadır. İzmir adındaki genç bir kız, yaşadığı güzel şehrin ismini taşımaktadır ve 18 yaşındadır. Bir gece, hayatına Ege adında bir genç girdiğinde, her şey tamamen değişir. Sosyal medya platformları üzerinden iletişim kuran bu iki genç, birbirlerine yazdıkça hayatlarına dokunduklarını fark ederler. Birbirlerini görmeden, duymadan gece gündüz konuşan İzmir ve Ege, aralarındaki mesafelere rağmen aşkın imkansız olmadığını keşfederler.

3391 KİLOMETRE OYUNCULARI

Derya Pınar Ak

Ahmet Haktan Zavlak

Cavit Çetin Güner

Gülin İyigün

Ogün Kaptanoğlu

Selin Türkmen

Melda Bekcan

Hakan Pişkin

Murat Danacı

3391 KİLOMETRE FİLMİ FULL İZLE

3391 Kilometre filmi 12 Ocak 2024 Cuma günü vizyona girdi. Şu anda sinemalarda film izlenebilmektedir. Dijital platformlarda ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

3391 KİLOMETRE FİLMİ FRAGMANI