Haberler

330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi

Güncelleme:
Gaziantep'te cep telefonuyla kayda alınan bir evin görüntüleri kısa sürede büyük ses getirdi. 2+0 olduğu ifade edilen ve 330 bin TL istenen dairenin harabeden farksız olduğu dikkatlerden kaçmazken, evin bulunduğu mahallenin görüntüleri de videoya damga vurdu.

  • Gaziantep'te Şahinbey Etiler Mahallesi'nde 2+0 kat mülkiyetli bir daire 330 bin TL fiyatla satışa sunuldu.
  • Evin görüntüleri sosyal medyada büyük tartışma yarattı ve çok sayıda kişi tepkisini dile getirdi.
  • Evin mutfağının yerinin değiştirilebileceği ve 1+0 olarak düzenlenebileceği belirtildi.

Gaziantep'te bir emlakçı tarafından satışa sunulan dairenin görüntüleri izleyen herkesi isyan ettirdi.

HARABEDEN FARKSIZ

2+0 olduğu belirtilen ve harabeden farksız ev için 330 bin TL talep edilirken, videoyu kayda alan şahsın ifadeleri de dikkat çekti.

"ŞİMDİDEN ALICISINA HAYIRLI OLSUN"

Evi satışa çıkaran kişi "Selamünaleyküm arkadaşlar, Gaziantep'te Şahinbey Etiler Mahallesi'nde 2+0 kat mülkiyetli dairemiz satışa sunulmuştur. Evimiz arkadaşlar giriş kattır.

Mutfağın yerini değiştirebilirsiniz, 1+0 edebilirsiniz evi isterseniz. Burası da ikinci odamız; arkayı gören bahçemiz... Evimizin fiyatı 330 bindir. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medyada çok sayıda kişi evin görüntülerini paylaşıp tepkisini dile getirirken yapılan yorumlar dikkat çekti.

İşte o yorumlardan bazıları;

- Bırak evi almayı, binayı komple yıkıp yeniden yapmak lazım.

- Garibana Allah yardım etsin.

- Daire derken başkanım?

Kaynak: Haberler.com / Emlak
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini 'Görüşme bitmiştir' diyerek reddetmiş

SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı

Bakan Işıkhan müjde gibi düzenlemeyi duyurdu! Sil baştan değişti
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHALCHN:

Rutubet yoksa guzel bir tadilatla oturulur. Biraz yuksek fiyatla diger katta alinir cok guzel tadilatla dublex oturulur

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

serbest piyasa olduğundan ev sahibi insanlıktan nasibini almamış

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞahin:

arsası eder güzel fiyat satılık kiralık degil

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıErgün Erkuş:

FAKİRİN HAYVANIN BİLE KALMADIĞI YERE MECBUR OLDUĞU DÖNEM GÖSTERGESİ..

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSimu:

Bakımsız. 100 bin masrafla çok şey değişir.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞahin:

bedava arsası eder evin tadilat yap hir yada yık yenisini yap

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Yeni görüntüler ortaya çıktı! 'Taksi beni sevmiyor' dedi, durağı talan etti

Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Yeni görüntüler ortaya çıktı! 'Taksi beni sevmiyor' dedi, durağı talan etti

