330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
Gaziantep'te cep telefonuyla kayda alınan bir evin görüntüleri kısa sürede büyük ses getirdi. 2+0 olduğu ifade edilen ve 330 bin TL istenen dairenin harabeden farksız olduğu dikkatlerden kaçmazken, evin bulunduğu mahallenin görüntüleri de videoya damga vurdu.
- Gaziantep'te Şahinbey Etiler Mahallesi'nde 2+0 kat mülkiyetli bir daire 330 bin TL fiyatla satışa sunuldu.
- Evin görüntüleri sosyal medyada büyük tartışma yarattı ve çok sayıda kişi tepkisini dile getirdi.
- Evin mutfağının yerinin değiştirilebileceği ve 1+0 olarak düzenlenebileceği belirtildi.
Gaziantep'te bir emlakçı tarafından satışa sunulan dairenin görüntüleri izleyen herkesi isyan ettirdi.
HARABEDEN FARKSIZ
2+0 olduğu belirtilen ve harabeden farksız ev için 330 bin TL talep edilirken, videoyu kayda alan şahsın ifadeleri de dikkat çekti.
"ŞİMDİDEN ALICISINA HAYIRLI OLSUN"
Evi satışa çıkaran kişi "Selamünaleyküm arkadaşlar, Gaziantep'te Şahinbey Etiler Mahallesi'nde 2+0 kat mülkiyetli dairemiz satışa sunulmuştur. Evimiz arkadaşlar giriş kattır.
Mutfağın yerini değiştirebilirsiniz, 1+0 edebilirsiniz evi isterseniz. Burası da ikinci odamız; arkayı gören bahçemiz... Evimizin fiyatı 330 bindir. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI
Sosyal medyada çok sayıda kişi evin görüntülerini paylaşıp tepkisini dile getirirken yapılan yorumlar dikkat çekti.
İşte o yorumlardan bazıları;
- Bırak evi almayı, binayı komple yıkıp yeniden yapmak lazım.
- Garibana Allah yardım etsin.
- Daire derken başkanım?