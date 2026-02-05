330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi

Gaziantep'te bir emlakçı tarafından satışa sunulan dairenin görüntüleri izleyen herkesi isyan ettirdi.

HARABEDEN FARKSIZ

2+0 olduğu belirtilen ve harabeden farksız ev için 330 bin TL talep edilirken, videoyu kayda alan şahsın ifadeleri de dikkat çekti.

"ŞİMDİDEN ALICISINA HAYIRLI OLSUN"

Evi satışa çıkaran kişi "Selamünaleyküm arkadaşlar, Gaziantep'te Şahinbey Etiler Mahallesi'nde 2+0 kat mülkiyetli dairemiz satışa sunulmuştur. Evimiz arkadaşlar giriş kattır.

Mutfağın yerini değiştirebilirsiniz, 1+0 edebilirsiniz evi isterseniz. Burası da ikinci odamız; arkayı gören bahçemiz... Evimizin fiyatı 330 bindir. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medyada çok sayıda kişi evin görüntülerini paylaşıp tepkisini dile getirirken yapılan yorumlar dikkat çekti.

İşte o yorumlardan bazıları;

- Bırak evi almayı, binayı komple yıkıp yeniden yapmak lazım.

- Garibana Allah yardım etsin.

- Daire derken başkanım?