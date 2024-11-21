Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde yetişmek üzere 9.600 lisans, 2.400 ön lisans mezunu öğrenci alımı detayları polis olmak isteyen adaylar tarafından araştırılmaya başlandı.32. Dönem POMEM polislik ön başvuru ekranı açıldı (TIKLAYINIZ)

32. DÖNEM POMEM POLİSLİK BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2023 veya 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00) önlisans mezunları için yapılan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavından P93 puan türünden en az (65,00) taban puanı ve üzeri puan alanlar arasından 6 Haziran 2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın aday olmak üzere toplam (12.000) öğrenci alımı yapılacak.

2023 veya 2024 KPSS puanına göre değerlendirilecek 12 bin polis alımı için belirlenen başvuru şartları şöyle:

• Lisans mezunları için en az KPSS P3 puan türünden 60 almak gerekiyor,

• Önlisans mezunları için en az KPSS P93 puan türünden 65 puan almak gerekiyor,

• 6 Haziran 2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan POMEM Giriş Yönetmeliği'nde belirtilen diğer koşulların sağlanması gerekiyor.

Başvuru yapacak adaylar, belirtilen KPSS taban puanlarının yanı sıra fiziki yeterlilik ve diğer kriterleri de karşılamak zorunda.

Lisans Mezunları:

• 8.160 erkek,

• 1.440 kadın,

• Önlisans Mezunları:

• 2.040 erkek,

• 360 kadın.

32. DÖNEM POMEM POLİSLİK ÖN BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ