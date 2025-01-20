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32. Dönem POMEM Giriş Sınavı ne zaman, nerede yapılacak? POMEM yerleri açıklandı mı 2025?

32. Dönem POMEM Giriş Sınavı ne zaman, nerede yapılacak? POMEM yerleri açıklandı mı 2025?
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32. Dönem POMEM Giriş Sınavına katılacak adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı merkezleri ile sınav tarihleri açıklandı. Peki, 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı ne zaman, nerede yapılacak?

32. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir.32. Dönem POMEM Giriş Sınavı ne zaman, nerede yapılacak?

32. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

32. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileri bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya ile kesici, delici alet ve yanıcı, parlayıcı madde bulundurmamaları gerekmektedir.

UYARI : Sınav Giriş Belgesi için tıklayınız .

UYARI : Sağlık Bilgi Formu için tıklayınız .

UYARI : Fiziki Yeterlilik Parkur Dilekçesi için tıklayınız .

UYARI : Aday Seçme ve Değerlendirme Kılavuzu için tıklayınız .

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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