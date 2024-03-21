31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kamuoyu araştırmaları ile yerel seçim anket sonuçları ön plana çıkıyor. Türkiye'de Mahalli İdareler Seçimleri için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidilecek. Seçim yasakları öncesinde SONAR anket şirketi İstanbul'daki bazı ilçelerin sonuçlarını paylaştı. Peki, KAĞITHANE ANKET SONUÇLARI | 31 Mart Yerel Seçim anketlerinde hangi aday önde?

KAĞITHANE ANKET SONUÇLARINDA HANGİ ADAY ÖNDE?

AK Parti adayı Mevlüt Öztekin yüzde 58,1, CHP adayı Tonguç Çoban yüzde 25,2, DEM Parti adayı Burhan Damarlı yüzde 5,8, İYİ Parti adayı Mustafa Kürşat Ceylan yüzde 5,2 oy alıyor.

İSTANBUL'DA SON DURUM NE? İMAMOĞLU MU? KURUM MU?

İstanbul'da son durumla ilgili açıklama yapan Bayrakçı, "İstanbul anketi çok önemli Ankara anketi de çok önemli. İkisini de Cuma ya da Cumartesi günü açıklayacağız. İstanbul için 3-4 gün daha istedim seçmenlerden çünkü verdiğim sonuç milimetrik olarak tutmalı. Farklar yok. Murat Kurum 1 ay öncesine oranla atak yaptı. Hızla yaklaştı. Şimdi son durum kim önde onu yakalayacağız ve önümüzdeki 3 gün içinde paylaşacağız." ifadelerini kullandı.