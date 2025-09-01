MASTERCHEF KİM ELENDİ? 31 Ağustos MasterChef Türkiye'ye veda eden isim kim oldu?

Masterchef'te yaşanan her gelişme sonrası "Masterchef kim elendi" sorusu Google'da en çok arananlar listesine giriyor. 31 Ağustos tarihinde ekranlara gelen yeni bölümde ise elenen yarışmacı herkesi şaşırttı. İzleyiciler, şeflerin değerlendirmeleri sonrası MasterChef Türkiye'ye kimin veda ettiğini öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. Peki, MasterChef kim elendi? 31 Ağustos MasterChef eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim kim oldu? İşte detaylar ve elenen yarışmacının ismi…

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BU HAFTA KİMLER ELEME POTASINDAYDI?

Gizem Cansu İrem Mert Çağlar Sümeyye Hilal

MASTERHCEF'TE KİM ELENDİ 31 AĞUSTOS?

TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde, şefler yarışmacılardan yaratıcı tabaklar hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar, hem lezzet hem de sunum açısından yüksek puan almaya çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen bir isim MasterChef macerasına veda etmek zorunda kaldı.

Bu haftaki performanslar ve şef yorumları doğrultusunda MasterChef Türkiye 2025'e veda eden yarışmacı Hilal Ağca oldu. Şeflerin ortak kararıyla yarışmaya veda eden Hilal, hem duygusal anlar yaşadı hem de ekibe teşekkür ederek vedasını gerçekleştirdi.