31 AĞUSTOS 2025 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

31 AĞUSTOS 2025 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Ağustos 2025 Pazar TV yayın akışı, izleyiciler tarafından gün boyunca sıkça araştırılıyor. Haftanın son gününü evde dinlenerek geçirmek isteyen pek çok kişi, "Bu akşam hangi diziler var?" sorusunun yanıtını merak ediyor. 31 Ağustos 2025 Pazar TV yayın akışı sayesinde, akşam saatlerinde ekran başında izlenebilecek yapımlar netleşiyor.

Pazar günü televizyon ekranlarında hangi dizilerin yer aldığı, 31 Ağustos 2025 Pazar TV yayın akışı listesiyle birlikte belli oldu. Özellikle dizi tutkunları için "Bu akşam hangi diziler var?" sorusu yanıt ararken, güncel yayın programları da mercek altına alınıyor. Kanal kanal yayınlanan yapımlarla birlikte izleyiciler, tercihlerini daha kolay yapabiliyor. Peki, Bu akşam hangi diziler var?

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv'de Hafta Sonu

10.00 Hidalgo'nun Hazinesi

12.00 Dizi TV

12.45 Aile Saadeti

16.15 Jack Reacher

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

22.00 Çin Seddi

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

13.00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Mandıra Filozofu

16.00 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

22.15 Kuralsız Sokaklar

23.45 Ejder Yürek: İntikam

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Kirli Sepeti

13.00 Yasak Elma

16.00 Şevkat Yerimdar

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Erdal ile Ece

22.15 Şevkat Yerimdar

23.30 Efsane Futbol

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Güzel Günler

08.00 Keloğlan ile Cankız

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Kezban Paris'te

15.15 Kadifeden Kesesi

17.00 Hanzo

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Tokatçı

21.45 Sosyete Şaban

23.45 Tokatçı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

09.00 İstanbullu Gelin

10.30 Aramızda Kalsın

12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14.00 Belleville Polisi

16.30 En Güzel Bölüm

16.45 Kiralık Aşk

19.00 Star Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

23.00 Belleville Polisi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.50 Hayatımın Neşesi

09.00 Alparslan: Büyük Selçuklu

12.20 Yeşil Deniz

13.50 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.00 Yukarı Bak

19.00 Ana Haber

20.00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu

23.30 3'te 3

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı

09.30 Gazete Magazin Yaz

14.15 İtiraf Et

16.15 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile bir araya geldi

İlk görüşmeyi Çin lideriyle yaptı! Gözler Erdoğan'ın vereceği mesajda
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili korkunç iddia: Canlı konumunu takip etmiş

Suç makinesi, 15 yaşındaki Hilal'in izini bakın nasıl bulmuş
30 Ağustos konseri boş kalan Çerçioğlu, bugün 2 yıldızı birden sahneye çıkarıyor

Konserde koltuklar boş kalınca Çerçioğlu 2 yıldız isme tutundu
Bodrum'da 30 yıldır acente işleten ünlü iş insanı intihar etti

Ünlü iş insanı borçları yüzünden kendini astı
İlk galibiyet geldi! Karagümrük'ten stadı 90+3'te sessizliğe büründüren gol

90+3'te stadı sessizliğe büründüren gol! İlk galibiyet geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır'da tren kazası: 3 ölü, 103 yaralı

Tren raydan çıktı: 3 ölü, 103 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.