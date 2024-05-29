30 Mayıs okullar tatil mi? 30 Mayıs Perşembe günü okul var mı, resmi tatil mi? Yarın okul var mı?

30 Mayıs okullar tatil mi? Araştırılıyor. Her yıl 29 Mayıs'ta İstanbul'da resmi törenler düzenleniyor. Bu törenlere Cumhurbaşkanı, devlet adamları, yabancı misafirler ve vatandaşlar katılabilecek. Etkinlikler arasında Ayasofya Camii'nde mevlid okunması, Fatih Sultan Mehmet'in türbesine ziyarette bulunulması ve çeşitli gösteriler gibi programlar yer alıyor. Peki, 30 Mayıs okullar tatil mi? 30 Mayıs Perşembe günü okul var mı, resmi tatil mi? Yarın okul var mı?

30 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

30 Mayıs Perşembe günü okullar açıktır. Çalışanlar ise işlerine devam edecektir. 30 Mayıs Perşembe günü olağan işleyiş devam edecek ve herhangi bir resmi tatil uygulanmayacaktır.

İSTANBUL'UN FETHİ RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi, resmi tatiller arasında yer almamaktadır. 29 Mayıs Çarşamba İstanbul'un fethi resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Buna göre bugün tam gün işleyiş olağan şekilde devam edecek ve herhangi bir tatil uygulanmayacaktır.

İSTANBUL'UN FETHİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un fethinin yıldönümü olan 29 Mayıs'ta, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu. Bu özel gün için yapılan bu jest, İstanbulluların rahat ve ücretsiz ulaşım sağlamalarına olanak tanıyacak.