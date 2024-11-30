30 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
30 Kasım Cumartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 30 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 30 Kasım yayın akışında neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 30 Kasım yayın akışı Bugün hangi diziler var? 30 Kasım Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 30 Kasım Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 30 Kasım Cumartesi Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
30 KASIM CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:
Show TV: Güldür Güldür Show
NOW: Yabani
ATV: Kirpi Sonic 2
Kanal D : Yalan
Star TV: Sahipsizler
TRT 1: Gönül Dağı
30 KASIM ATV YAYIN AKIŞI
- 00:20 Bir Gece Masalı
- 03:00 Aldatmak
- 05:50 Hercai
- 07:30 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 Akıncı
- 11:00 Bir Gece Masalı
- 13:50 Yalan Dolan
- 15:30 Sağ Salim 2: Sil Baştan
- 17:10 Oflu Hoca'nın Şifresi
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kirpi Sonic 2
- 22:40 Los Angeles'ta Gizli Görev
30 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI
- 00:15 Annem Ankara
- 02:30 Güllerin Savaşı
- 04:30 Poyraz Karayel
- 07:00 Afili Aşk
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 İnci Taneleri
- 16:00 Annem Ankara
- 19:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yalan
30 KASIM NOW YAYIN AKIŞI
- 01:30 Aşk Evlilik Boşanma
- 04:00 Her Yerde Sen
- 06:00 Şahane Hayatım
- 07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
- 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:20 Memet Özer ile Mutfakta
- 12:15 Kamera Arkası
- 13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
- 16:00 Kızıl Goncalar
- 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Yabani
- 23:45 Aşk Evlilik Boşanma
30 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 00:15 Siyah Kalp
- 02:15 Sandık Kokusu
- 03:00 Bahar
- 05:00 Kalpazan
- 08:00 Sandık Kokusu
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Bahar
- 15:30 Kalpazan
- 18:25 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:45 Deha
30 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI
- 00:15 Sahipsizler
- 03:00 Baba Ocağı
- 05:00 Söz
- 07:00 İki Aile
- 08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
- 09:30 Kral Şakir: Oyun Zamanı
- 11:15 Sahipsizler
- 13:50 Dizi
- 16:30 Sahipsizler
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Sahipsizler
- 22:45 Sahipsizler
30 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:50 Beni Böyle Sev
- 08:10 Yedi Numara
- 09:00 Yeditepe İstanbul
- 10:00 Hayallerinin Peşinde
- 11:30 Teşkilat
- 14:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
- 17:45 Turgay Başyayla İle...
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Gönül Dağı
30 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI
- 00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
- 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:30 Aramızda Kalmasın
- 06:00 Dizi
- 07:45 Süper 1 Takım
- 08:00 Türkiye'nin Doktorları
- 09:00 Bir Zamanlar Batı
- 12:15 Gazete Magazin
- 17:15 MasterChef Türkiye
- 20:00 MasterChef Türkiye