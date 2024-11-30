30 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 30 Kasım yayın akışı Bugün hangi diziler var? 30 Kasım Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 30 Kasım Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 30 Kasım Cumartesi Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

30 KASIM CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

Show TV: Güldür Güldür Show

NOW: Yabani

ATV: Kirpi Sonic 2

Kanal D : Yalan

Star TV: Sahipsizler

TRT 1: Gönül Dağı

30 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Akıncı

11:00 Bir Gece Masalı

13:50 Yalan Dolan

15:30 Sağ Salim 2: Sil Baştan

17:10 Oflu Hoca'nın Şifresi

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kirpi Sonic 2

22:40 Los Angeles'ta Gizli Görev

30 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Annem Ankara

02:30 Güllerin Savaşı

04:30 Poyraz Karayel

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Annem Ankara

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

30 KASIM NOW YAYIN AKIŞI

01:30 Aşk Evlilik Boşanma

04:00 Her Yerde Sen

06:00 Şahane Hayatım

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

Arası 11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

16:00 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 Yabani

23:45 Aşk Evlilik Boşanma

30 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Siyah Kalp

02:15 Sandık Kokusu

03:00 Bahar

05:00 Kalpazan

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Kalpazan

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

30 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI

00:15 Sahipsizler

03:00 Baba Ocağı

05:00 Söz

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Kral Şakir: Oyun Zamanı

11:15 Sahipsizler

13:50 Dizi

16:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

22:45 Sahipsizler

30 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 Beni Böyle Sev

08:10 Yedi Numara

09:00 Yeditepe İstanbul

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Teşkilat

14:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

17:45 Turgay Başyayla İle...

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

30 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI