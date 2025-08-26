30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos'un resmi tatil olup olmadığı, ayın sonlarına yaklaşılırken sıkça gündeme geliyor. Tatil planları yapanlar, 30 Ağustos'un hangi güne denk geldiğini araştırıyor. 30 Ağustos ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

Zafer Bayramı, Türkiye'de her yıl 30 Ağustos tarihinde resmi tatil olarak kutlanır. Bu özel gün, devlet tarafından resmi tatil ilan edildiği için okullar, kamu kurumları ve pek çok özel sektör çalışanı için tatil anlamına gelir. Vatandaşlar, bu günde çeşitli törenler ve etkinliklerle zaferin önemini anarken, günlük hayat da resmi tatil kapsamında bir süreliğine durur. Böylece 30 Ağustos, sadece tarihi bir anma günü değil, aynı zamanda ülke genelinde resmi tatil olarak da kabul edilir.

30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2025 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı Cumartesi gününe denk gelmektedir. Yarım gün çalışan kamu kurumları için bu gün tatil olarak kabul edilirken, özel sektörde çalışanlar mesai yapmaları durumunda ek mesai ücreti alma hakkına sahiptir. Böylece hem kamu çalışanları hem de özel sektör çalışanları için farklı uygulamalar geçerli olacaktır.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN TATİL Mİ?

29 Ağustos, resmi tatil öncesi yarım gün tatil olup olmadığı konusu gündemde yer alıyor. Ancak 29 Ağustos, resmi tatil olarak kabul edilmemekte ve yarım gün tatil uygulaması da bulunmamaktadır. Çalışanlar, normal mesai saatlerinde işlerine devam edecek. Resmi tatil olan 30 Ağustos için ise tam gün izin verilmektedir.

RESMİ TATİL GÜNLERİ NERELER KAPALI?