30 Ağustos hastaneler açık mı? 30 Ağustos'ta poliklinikler çalışıyor mu?

30 Ağustos hastaneler açık mı sorusu, resmi tatil nedeniyle kamu kurumlarının tatil olup olmayacağına dair merak edilen başlıca konulardan biri. Hastaneye gitmeyi planlayan vatandaşlar için, 30 Ağustos 2025 Cuma günü sağlık hizmetlerinin nasıl işleyeceği büyük önem taşıyor. Peki, 30 Ağustos hastaneler açık mı? İşte hastanelerin, polikliniklerin ve sağlık ocaklarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki çalışma durumu…

30 AĞUSTOS HASTANELER AÇIK MI?

30 Ağustos 2025 Cuma günü, resmi tatil olması sebebiyle kamu hastanelerinin poliklinik bölümleri kapalı olacak. Aynı şekilde, aile sağlığı merkezleri yani sağlık ocakları da bu tarihte hizmet vermeyecek.

30 AĞUSTOS'TA ACİL SERVİSLER AÇIK MI?

Acil servisler her zaman olduğu gibi 7 gün 24 saat açık olacak. Hastanelerin acil bölümleri, resmi tatil kapsamında çalışmaya devam edecek. Bu da acil sağlık ihtiyacı olan vatandaşlar için büyük bir rahatlık anlamına geliyor.

30 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ HASTANELER KAPALI MI?

Hastanelerin poliklinik hizmetleri ve sağlık ocakları 30 Ağustos'ta kapalı olacak. Ancak acil servisler tam kapasiteyle çalışmaya devam edecek. Bu nedenle randevu alınan muayene, tahlil veya tedavi işlemleri bu tarihte gerçekleştirilemeyecek.

