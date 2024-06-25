3. Dünya Savaşı riski var mı? 3. Dünya savaşı çıkacak mı? Hakan Fidan ne dedi?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyadaki çatışma noktaları üzerinden savaş uyarısı yaparak, "3. Dünya Savaşı riski var. Dünya, 3. Dünya Savaşı riskini ciddiye almalı." dedi. Peki, 3. Dünya Savaşı riski var mı? 3. Dünya savaşı çıkacak mı? Hakan Fidan ne dedi?

3. DÜNYA SAVAŞI RİSKİ VAR MI?

Fidan, "3. Dünya Savaşı riski var mı?" sorusuna Gazze ve Ukrayna'daki savaş üzerinden dikkat çeken bir yanıt verdi. Bakan Fidan, "Böyle bir risk var. Dünya, 3. Dünya Savaşı riskini ciddiye almalı. Biz bunu ciddiye alıyoruz. Gazze'deki katliam, insanlığı ortadan ikiye bölen bir soykırım. Gazze'deki soykırım, insanlığın belli bir noktada odaklandığı, aynı nokta ve frekansa geldiği bir konu. Öte yandan bunun karşısında duran bir yapı var. Bu yapının ayrıca Ukrayna'da devam eden bir sorunsalı var." ifadelerini kullandı.

HAKAN FİDAN NE DEDİ?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir televizyon canlı yayınında savaş uyarısı yaptı. Bakan Fidan, "3. Dünya Savaşı riski var mı?" sorusuna, "Böyle bir risk var. Dünya, 3. Dünya Savaşı riskini ciddiye almalı. Biz bunu ciddiye alıyoruz. Gazze'deki katliam, insanlığı ortadan ikiye bölen bir soykırım." ifadelerini kullandı.