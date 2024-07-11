3. DÖNEM AÇIK LİSE (AÖL) SINAVLARI NE ZAMAN? AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

3. Dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri ve sınav giriş belgelerinin yayınlanma tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenip ve duyuruluyor. Adaylar, 3. Dönem Açık Lise sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, 3. DÖNEM AÇIK LİSE (AÖL) SINAVLARI NE ZAMAN? AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

3. DÖNEM AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Sınavlarda her ders için ayrı ayrı 11 soru sorulacak. Her oturum için de 100 dakika süre verilecek. İşte, sınav tarihleri:

1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'da,

3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da uygulanacak.

AÖL SINAV SORU VE CEVAPLARI NEREDEN YAYINLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 23 Temmuz 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.