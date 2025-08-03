3 Ağustos Resmi Gazete kararları açıklandı mı? Kamuoyunun en çok merak ettiği soruların başında "3 Ağustos Resmi Gazete kararları neler?" sorusu geliyor. Hafta sonuna denk gelen bu tarih nedeniyle bazı kullanıcılar kararların yayımlanıp yayımlanmadığı konusunda tereddüt yaşayabiliyor. Ancak Resmi Gazete kararları, tatil günlerinde dahi yayımlanabildiği için 3 Ağustos 2025 tarihli kararların incelenmesi büyük önem taşıyor. Peki, 3 Ağustos Resmi Gazete kararları nelerdir?

3 AĞUSTOS RESMİ GAZETE KARARLARI AÇIKLANDI MI?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Üniversitesi Avrupa Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisadî Gelişme Enstitüsü Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi Mikroorganizma Kültür Koleksiyonları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

–– Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE KARARLARI PDF