29 mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi toplu taşıma ücretsiz mi, okullar tatil mi?
29 Mayıs İstanbul'un Fethi toplu taşıma ücretsiz mi, okullar tatil mi? 29 Mayıs'ın İstanbul'un Fethi nedeniyle resmi tatil olup olmadığını araştıran vatandaşlar, okullar, üniversiteler, hastaneler, kargolar ve bankaların bu tarihte tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 29 mayıs resmi tatil mi?
29 mayıs resmi tatil mi? İstanbul'un Fethi toplu taşıma ücretsiz mi, okullar tatil mi? 2024 Resmi tatiller listesinde dini ve özel günlerin tarihleri bulunuyor. Vatandaşlar, bu listede 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin yer alıp almadığını merak ediyor. 29 Mayıs tarihine iki gün kala "29 Mayıs tatil mi?" sorusu gündeme geldi. 29 mayıs resmi tatil mi? Detaylar haberimizdedir…
29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
29 Mayıs'ta İstanbul'un Fethi resmi tatil olarak ilan edilmedi.
29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
29 Mayıs Çarşamba günü öğrenciler o gün okula, çalışanlar ise işlerine devam edecektir.