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29 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü? İstanbul'un Fethi toplu taşıma ücretsiz mi?

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29 Mayıs'ta okulların tatil olup olmayacağı ve İstanbul'un Fethi'nin ardından toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. 29 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil mi, okullar açık mı ve özel sektör çalışacak mı gibi sorular gündeme geldi. İstanbul'un Fethi'nin coşkuyla kutlanacağı ülkemizde, 29 Mayıs'ın tatil olup olmadığı ve okulların açık olup olmadığı konusunda detaylar haberimizde bulunmaktadır. Peki, 29 Mayıs okullar tatil mi?

29 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü? İstanbul'un Fethi toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'un Fethi ülke genelinde coşkuyla kutlanacak. 29 Mayıs tatil mi ve okul var mı, yok mu soruları gündeme geliyor. Çarşamba günü ders işlenecek mi ve 29 Mayıs resmi tatil mi sorgulanıyor. 29 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü? Detaylar haberimizdedir…

29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

29 Mayıs Çarşamba günü okullar açıktır. Çalışanlar ise işlerine devam edecektir.

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil değildir.

29 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İBB'den konu hakkında açıklama geldi. Buna göre, "İstanbul'un fethi olan 29 Mayıs'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak."

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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