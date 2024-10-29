29 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 29 Ekim yayın akışı Bugün hangi diziler var? 29 Ekim Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 29 Ekim Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Ekim Salı Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

29 EKİM SALI TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

Show TV: Bahar (Yeni bölüm)

NOW: Gizli Bahçe (Yeni bölüm)

ATV: Bir Gece Masalı (Yeni bölüm)

Kanal D : Ayla (Film)

Star TV: Deliha

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

29 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI

09.00 Kod Adı Kırlangıç

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

11.00 Anıtkabir'den Naklen Yayın

11.20 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Oyunbozan

13.45 İstiklal Yolu ''Büyük Taarruz''

14.35 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel

15.55 Seksenler

17.30 Lingo Türkiye

18.45 Ana Haber

19.25 İddiaların Aksine

19.30 Oyunbozan

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

23.45 Teşkilat

29 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar (Yeni bölüm)

00:15 Kalpazan

29 EKİM NOW YAYIN AKIŞI

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Gizli Bahçe

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Gizli Bahçe (Yeni bölüm)

23.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

29 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Bir Gece Masalı

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Bir Gece Masalı (Yeni bölüm)

00: 20 Kuruluş Osman

03: 00 Ateş Kuşları

29 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş (Yeni bölüm)

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Ayla

22:45 Dersimiz: Atatürk

29 EKİM STRA TV YAYIN AKIŞI