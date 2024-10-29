Üye Girişi
Haberler

29 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

29 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

29 Ekim Salı günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 29 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 29 Ekim yayın akışında neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 29 Ekim yayın akışı Bugün hangi diziler var? 29 Ekim Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 29 Ekim Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Ekim Salı Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

29 EKİM SALI TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

Show TV: Bahar (Yeni bölüm)

NOW: Gizli Bahçe (Yeni bölüm)

ATV: Bir Gece Masalı (Yeni bölüm)

Kanal D : Ayla (Film)

Star TV: Deliha

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

29 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 09.00 Kod Adı Kırlangıç
  • 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 11.00 Anıtkabir'den Naklen Yayın
  • 11.20 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13.15 Oyunbozan
  • 13.45 İstiklal Yolu ''Büyük Taarruz''
  • 14.35 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel
  • 15.55 Seksenler
  • 17.30 Lingo Türkiye
  • 18.45 Ana Haber
  • 19.25 İddiaların Aksine
  • 19.30 Oyunbozan
  • 20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 23.45 Teşkilat

29 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:00 Bahar
  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Bahar (Yeni bölüm)
  • 00:15 Kalpazan

29 EKİM NOW YAYIN AKIŞI

  • 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Gizli Bahçe
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
  • 19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
  • 20.00 Gizli Bahçe (Yeni bölüm)
  • 23.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

29 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

  • 08: 00 Kahvaltı Haberleri
  • 10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13: 00 atv Gün Ortası
  • 14: 00 Bir Gece Masalı
  • 16: 00 Esra Erol'da
  • 19: 00 atv Ana Haber
  • 20: 00 Bir Gece Masalı (Yeni bölüm)
  • 00: 20 Kuruluş Osman
  • 03: 00 Ateş Kuşları

29 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Ayazın Sonu Güneş (Yeni bölüm)
  • 17:15 Bizi Birleştiren Hayat
  • 18:30 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Ayla
  • 22:45 Dersimiz: Atatürk

29 EKİM STRA TV YAYIN AKIŞI

  • 09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 Söz
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Deliha
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Soğuk Haber Televizyon 29 Ekim Kanal D Magazin Yaşam Dizi Star Atv

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor

Atamızın "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında

 Uyanık esnaf 7 bin TL üzerindeki alışverişlerde kart kullanım mecburiyetini fırsata çevirdi

Uyanık esnafın komisyon oyunu! 7 bin TL mecburiyetini fırsata çevirdiler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi Öcalan çağrısından dolayı tebrik etmiş

Erdoğan'ın Bahçeli'nin Öcalan çağrısından haberi var mıydı?
CHP'li başkan adayı gübre çukuruna düşen işçisini kurtarmak isterken hayatını kaybetti

CHP'li başkan adayı çobanı kurtarmak isterken can verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lara kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Lara kaç yaşında, nereli? Lara biyografisi! 29 EKİM BORSA KAPALI MI? Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Naim Babüroglu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Naim Babüroglu kaç yaşında, nereli? Naim Babüroglu biyografisi! 29 EKİM NÖBETÇİ NOTER | 29 Ekim noter açık mı, çalışıyor mu? Bugün nöbetçi noter var mı? ATV CANLI İZLE 29 EKİM | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? 29 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 29 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… 29 EKİM ÜCRETSİZ KONSER VE ETKİNLİKLER! 29 Ekim 2024 hangi sanatçı nerede konser verecek? 29 EKİM ŞİİRLERİ | Cumhuriyet Bayramı 2-3-4 kıtalık şiirler ve sözler! 29 Ekim kargolar açık mı, çalışıyor mu? PTT, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, Trendyol Express firmaları çalışacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.