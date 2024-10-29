29 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
29 Ekim Salı günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 29 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 29 Ekim yayın akışında neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 29 Ekim yayın akışı Bugün hangi diziler var? 29 Ekim Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 29 Ekim Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Ekim Salı Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
29 EKİM SALI TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:
Show TV: Bahar (Yeni bölüm)
NOW: Gizli Bahçe (Yeni bölüm)
ATV: Bir Gece Masalı (Yeni bölüm)
Kanal D : Ayla (Film)
Star TV: Deliha
TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı
29 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 09.00 Kod Adı Kırlangıç
- 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 11.00 Anıtkabir'den Naklen Yayın
- 11.20 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13.15 Oyunbozan
- 13.45 İstiklal Yolu ''Büyük Taarruz''
- 14.35 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel
- 15.55 Seksenler
- 17.30 Lingo Türkiye
- 18.45 Ana Haber
- 19.25 İddiaların Aksine
- 19.30 Oyunbozan
- 20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 23.45 Teşkilat
29 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Bahar
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Bahar (Yeni bölüm)
- 00:15 Kalpazan
29 EKİM NOW YAYIN AKIŞI
- 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Gizli Bahçe
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
- 19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
- 20.00 Gizli Bahçe (Yeni bölüm)
- 23.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
29 EKİM ATV YAYIN AKIŞI
- 08: 00 Kahvaltı Haberleri
- 10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13: 00 atv Gün Ortası
- 14: 00 Bir Gece Masalı
- 16: 00 Esra Erol'da
- 19: 00 atv Ana Haber
- 20: 00 Bir Gece Masalı (Yeni bölüm)
- 00: 20 Kuruluş Osman
- 03: 00 Ateş Kuşları
29 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Ayazın Sonu Güneş (Yeni bölüm)
- 17:15 Bizi Birleştiren Hayat
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Ayla
- 22:45 Dersimiz: Atatürk
29 EKİM STRA TV YAYIN AKIŞI
- 09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15 Söz
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Deliha