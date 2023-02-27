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28 Şubat'ta deprem mi olacak? 28 Şubat 2023 ne olacak? (İnfitar 19. Ayet)

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28 Şubat'ta deprem mi olacak? 28 Şubat 2023 ne olacak? (İnfitar 19. Ayet)

28 Şubat 2023 takvim yaprağını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi ve 28 Şubat'ta deprem mi olacak? 28 Şubat 2023 ne olacak gibi konuları araştırdı.

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28 Şubat'ta deprem bekleniyor mu?28 Şubat'ta deprem bekleniyor mu?

28 Şubat'ta deprem mi olacak sorusu son günlerin en çok merak edilen konularından oldu. Peki, 28 Şubat'ta deprem mi olacak? 28 Şubat 2023 ne olacak? İşte o paylaşım.

28 ŞUBAT TAKVİM YAPRAĞI OLAYI NEDİR?

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda 28 Şubat takvim yaprağında yer alan ayete vurgu yapıldı. O ayet:

İnfitar 19: "O gün kimsenin kimseye hiçbir fayda sağlamayacağı gündür! O gün emir yalnız Allah'a aittir!"

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