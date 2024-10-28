28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? soruları araştırılıyor. Bugün okul var mı ve öğleden sonra ders işlenecek mi sorularına yanıt aranıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kabul edilir. Yarın okul var mı? 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? Detaylar haberimizdedir...

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı arifesi olduğu için Türkiye genelinde resmi kurumlar ve okullarda yarım gün tatil olarak uygulanmaktadır. Bu kapsamda resmi daireler öğlene kadar açık olup, öğleden sonra mesai sona ermektedir. Öğrenciler için de okullar sadece yarım gün eğitim vererek Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına geçiş yapılmaktadır.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde resmi tatildir.